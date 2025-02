Crimen de Paloma y Josué: detuvieron a un hombre en la provincia de Río Negro

Nueva fuga de presos en la Ciudad: seis delincuentes se escaparon de una comisaría de Once

Fuentes del caso informaron a la agencia NA que el sospechoso será trasladado a Florencio Varela para someterlo a indagatoria. El aprehendido fue interrogado por los investigadores del caso y de acuerdo a las fuentes, la versión no conformó a los investigadores.

Según detalló, el teléfono lo había reparado en su local, en agosto pasado, y que no lo usó hasta el día que lo prendió. Sin embargo, creen que miente o que está encubriendo a un tercero. Sin embargo, no descartan que se trate de un error y que la información que arrojó la pericia no sea la correcta.

Otras de las opciones que se manejan es que el dispositivo estaría clonado a raíz de que se trataría de una réplica de un chip de alguna de las dos víctimas que fue hallada muerta en un descampado de la localidad de Bosques.

Como parte de la investigación, se allanará el comercio del detenido, donde afirmó haberlo arreglado en el mes de agosto y que no lo utilizó hasta el día que lo encendió. Se trata de un Samsung A2, a la vez que la pericia señaló que tenía el mismo IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil).

Los policías no encontraron los celulares de los menores en la escena del crimen, como así tampoco la bandolera de Josué y dinero que tenía en su interior. “Lo único que tenemos hasta ahora son sospechas”, reveló la fuente con respecto a la causa que investiga el doble crimen.

El crimen de Josué y Paloma en Florencio Varela

Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes que eran buscados desde el 30 de enero, le habían dicho a sus padres que iban al gimnasio, pero después de algunos días desaparecidos fueron encontrados en un descampado de Florencio Varela.

La Policía Bonaerense encontró este domingo los cuerpos de los jóvenes de 14 y 16 años, compañeros de la Escuela Secundaria N° 63 de la zona y eran novios desde hacía dos meses.

La autopsia indicó que Paloma y Josué murieron como consecuencia de un traumatismo de cráneo, por lo que los homicidas utilizaron una piedra para golpearlos en la cabeza y matarlos, al tiempo que descartó que la joven haya sido víctima de un abuso sexual.