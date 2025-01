El micro lleno de perros que se hizo viral en todo el mundo.

Esta simple publicación ya tiene más de 58,4 millones de reproducciones y cerca de 3,3 millones de “me gusta”, convirtiéndose como una sensación viral. La cuenta, que ya cuenta con 415 mil seguidores, ha visto un aumento exponencial de su visibilidad gracias a este contenido.

Las imágenes de los perros sentados y echados en los asientos del “autobús de los cachorros”, mientras luchan por mantener los ojos abiertos, transmiten una combinación de dulzura y humor que conquistó a una audiencia mundial.

En los comentarios de la publicación destacaron la idea de que esta experiencia es un sueño para cualquier amante de los perros. Algunos usuarios compararon la escena con la de los jóvenes en su viaje de egresados, los cuales tendrían la misma actitud que los cachorros.

