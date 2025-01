Viral: agarró el celular de su novia mientras se bañaba y terminó en un accidente.

La situación vivida por una pareja quedó captada en un clip que no para de acumular reproducciones y comentarios en las redes sociales.

En las imágenes, se puede ver a la joven, visiblemente alterada, persiguiendo a su pareja en un intento por recuperar su dispositivo. Sin embargo, en medio de la persecución, su arrebato provoca una caída aparatosa que ha captado la atención de los internautas.

El joven, quien grabó toda la escena, se dirige a ella con un tono de incredulidad y le dice: “Te estaba cargando, ¿Cómo vas a correr así?”. Este comentario, junto con la publicación, ha generado una mezcla de reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

El video del momento cuando tomó el celular de su novia mientras se bañaba

La publicación como era de esperarse se llenó de comentarios de todo tipo entre los que se destacan los siguientes: “Soy mujer y te digo que esa tiene más aventuras que One Piece”, “Prácticamente se tira abajo de un tren para que no mires su teléfono”, “Es urgente tu situación”, “Lucas, con los muchachos te tenemos que decir algo, sentate” y “Me dolió hasta a mi y no hablo de la caída. Ánimo Lucas”, son algunos de los mensajes en el posteo.