El impacto de la crisis: más de 20 mil jóvenes hacen cuadras de cola para conseguir trabajo

El evento será en el Pabellón Azul del predio ferial y se desarrollará de 10 a 18, con entrada libre y gratuita, pero con inscripción previa, donde por el momento, unos 20 mil chicos se anotaron para poder asistir y conseguir un empleo.

“Tengo un trabajo, pero por el tema de siempre, el poco sueldo y conseguir algo mejor, decidí buscar trabajo hace dos semanas, por eso hoy estoy acá. La verdad que no busco en un rubro específico, lo que ofrezca con un buen salario”, comentó un joven de 21 años que asistió a la expo.

Por otra parte, Ramiro también contó su experiencia y reconoció que a principio de este año decidió renunciar a su trabajo como cocinero porque “pagaban muy poco”. “En el sector gastronómico, si estás en un lugar en blanco pagan bien, pero si estás en un lugar donde son en negro te explotan. Yo estaba cobrando $13.000 el día por ochos horas”, reconoció en un móvil de La Mañana por C5N.

También existen las diferentes realidades donde a algunos les cuesta más encontrar trabajo de lo que se recibieron y para poder ayudan en la familia aceptan otro tipo de empleo. “Yo me recibí en 2021 de técnico en esterilización y todavía no pude encontrar nada. Así que sigo remándola y luchándola. Esto es una pesadilla, pero quiero decirle a todos que no tiren la toalla, sigan para adelante, porque sé que vamos a salir, después el desierto se va a convertir en agua”, analizó Jorge.

Expo Empleo BA: una oportunidad para estudiantes, jóvenes y “todos los vecinos”

La Expo Empleo BA ofrecerá diferentes actividades especiales para el primer empleo orientado a estudiantes de escuelas secundarias y jóvenes en general.

“Qué mejor forma de hacer crecer la ciudad que a través del empleo. En esta edición vamos a asegurar 1700 puestos de trabajo no solo para los porteños, sino también para los jóvenes de la provincia y de todo el país que buscan un futuro en nuestra Ciudad”, explicó el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia.

Habrá stands temáticos de empresas con búsquedas laborales activas y más de 1700 ofertas concretas. El salón se dividirá en 3 sectores individualizados por las letras A, B y C. En cada uno de ellos se armará un auditorio en los que se desarrollarán distintas actividades.

El público en general se convocará en los turnos mañana y tarde, mientras los colegios serán convocados en horarios puntuales para participar de los talleres.

Empresas que presentarán ofertas laborales

Agencia Palmero, AHRCC, Altatex (Cheeky - Awada- Cómo Quieres que te quiera), América Virtual, ARCH LATAM, Arcos Dorados, Argenpesos, Arredo, Axoft, Banco Ciudad, Brinks, Burger King, Cachafaz, Café Martínez, Casa Sur Hotel, Cat Technologies, Celsur, Chungo, Cinemark, Cleanmanagers, Clínica Santa Catalina, Coppel, Corporixhr, Cristóbal Colón, Degasa, Deheza, Desitec, DHL, Doing +, Dulce de Leche & CO, Educando, Faena, Farmacias del oeste, Fk tech, Food Service, Fundación Metropolitana, Gastronomía Palermo, Gen IT, Gestam, Globty, Grupo Alsea, Grupo Ceta, Grupo Codylsa, Grupo del Pilar (Bai Logística / Conurbano Distribuccion), Grupo Financiero, Grupo Jaka, Grupo L, Grupo Medihome, Hipódromo de Palermo, Hospital Alemán, Hotel Madero, Il Quotidiano, Importadora Sudamericana, Intec Software, Limpianor, Linser, Magoya, Manpower, Maria Cher, Martínez de Alzaga, Maxiseguridad, Mi Gusto, Ocasa, Pan American Energy, Parque de la Costa, Plaza Logística, Prestigio, Prosegur, Pullmen, PwC, Q Chef, Randstad, Recom, RES, Rex, Sancor Salud, Servicios de Empleo AMIA, Sheraton Buenos Aires Greenville, Sialar Seguridad, Sparkling, Starbucks, Steinhardt, Sturla Viajes, Suizo Argentina, Suministra, Terceriza Global, Tivit, Tomorrow Foods, Top Rentals, Unella, Universal Traslados, Vacunar, Workon, Wyndham, X-28.