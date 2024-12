El hermano de Martín del Río, tras la condena por el asesinato de sus padres: "Estamos conformes"

En tal sentido, cargó contra su hermano por su postura mientras se desarrollaba el proceso judicial. "Lo que vieron estos días fueron más mentiras y más mentiras, y seguir acumulando. Y ese era su modus operandi y yo creo que eso fue lo que lo lleva a explotar", expresó.

En tanto, se refirió a los asesinatos, que se llevaron a cabo en 2022, y analizó la conducta de Martín del Río: "Siento que hubo un plan, no fue emoción violenta, siento que es algo que venía planificando hace un tiempo largo y lo peor de todo es que no entiendo por qué no dijo nada".

"Me hubiera encantado creerle, pero no. Hasta el último momento pensé que, aunque sea por beneficio propio, iba a decir que 'me arrepiento, no lo hice", agregó en esta línea.

Martín del Río juicio Martín del Río fue encontrado culpable por la Justicia por el asesinato de sus padres. Agencia NA

El fallo judicial sobre Martín del Río

Un jurado popular encontró culpable de doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo y por el uso de arma de fuego a Martín del Río, quien será condenado a prisión perpetua por haber matado a sus padres, José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso, el 24 de agosto de 2022 en Vicente López.

La decisión de los 12 integrantes del jurado en el Tribunal N°7 de San Isidro fue unánime. Tras la lectura de alegatos de todas las partes, el jurado se juntó a deliberar y en menos de una hora emitió su definición.

"Por unanimidad de votos encontramos al acusado Martín del Río, culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo, con alevosía y el uso de un arma de fuego", señaló la presidenta del jurado.

Por su parte, la fiscal Marcela Semeria consideró que el imputado "colocó en estado de indefensión de sus padres y con el uso de un arma de fuego de su familia efectuó tres disparos a su papá y un disparo a quien lo estaba mirando, a su mamá. Les quitó la vida. Todo para encubrir y no revelar las mentiras en torno al desmanejo del patrimonio familiar".

La jueza María Coelho dará a conocer la sentencia días después a través de una nueva audiencia.

El imputado dio sus "últimas palabras" ante los integrantes del jurado popular y afirmó nuevamente ser inocente, al tiempo que expresó: "Es imposible haber cometido este hecho al no estar en el lugar y sin que el arma homicida haya pasado cerca mío".

"Soy completamente inocente. Amo a mis padres y todos los días rezo por mis hijos. Quiero que la fiscalía pruebe quiénes son los culpables de este asesinato. Espero que esto se resuelva", agregó Del Río.