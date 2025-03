Juan Pablo Fernández dio detalles sobre la calamitosa situación que se vive en la ciudad. Más allá de los muertos, hay 94 personas que todavía no han sido localizadas.

El rol vital de la Iglesia en Bahía Blanca tras la catástrofe: "La gente no se anima a salir de su casa"

El pronóstico es devastador: si bien hay 16 muertos, no se descarta que haya más. " Tenemos 182 llamadas a la línea de emergencia 911, de las cuales 94 personas aún no han sido localizadas ", informó Fernández.

Trabajos después del temporal en Bahía Blanca 09-03-25 X @MunicipioBahia

"Siempre rogamos para que llueva porque se trata de una zona semiárida. Esta vez cayó en unas pocas horas lo que normalmente cae en todo un año", contó Fernández, quien vivió toda su vida en la ciudad bonaerense.

"Nunca he visto una cosa así", afirmó Fernández, de 58 años. La magnitud del desastre es inédita, con imágenes y videos compartidos en redes sociales que muestran la devastación, con pérdidas de vidas y sueños truncados. La infraestructura de la ciudad, incluyendo tribunales y edificios públicos, fue muy afectada con plantas bajas y subsuelos inundados.

"Lo que son las plantas bajas y subsuelos se lo llevó todo la tormenta", señaló el fiscal, destacando que la fiscalía y otros organismos comenzaron a operar con dificultades, utilizando generadores eléctricos para mantener la actividad. La energía eléctrica aún no ha sido restablecida en el microcentro debido a la inundación de sótanos y subterráneos, aunque sí ya se logró reestablecer casi en un 70%.

Bahía Blanca temporal NA

En diálogo con Radio Mitre, el fiscal detalló dónde estaba cuando comenzaron las lluvias: "Yo en ese momento estaba en mi casa, que está en un sector un poco más alto que en las afueras de la ciudad y me disponía para ir hacia el trabajo en el centro. Eran las 7:30 de la mañana y menos que los chicos no fueron al colegio porque el intendente tomó la decisión de que los chicos no vayan".

Hasta el momento, se han confirmado 16 fallecidos, incluyendo a Rubén Omar Salazar, quien perdió la vida intentando rescatar a dos niñas de 1 y 5 años. Las operaciones de búsqueda continúan para localizar a las menores desaparecidas. Además, se han registrado 17 aprehendidos por saqueos, con cuatro detenidos por robo agravado.

Catástrofe en Bahía Blanca: el intendente confirmó que se restableció al 70% la electricidad y el servicio de transporte

Bahía Blanca comienza a recuperarse tras el temporal que la azotó el viernes por la madrugada. El intendente Federico Susbielles informó que la electricidad funciona al 70%, al igual que se retomó el servicio de limpieza y transporte público con horario de domingo.

La ciudad de Bahía Blanca atraviesa días complicados tras las intensas lluvias que provocaron graves inundaciones, dejando un total de 16 muertos y más de 500 evacuados. Si bien el suministro eléctrico fue restablecido en gran parte de la ciudad y la recolección de residuos se reactivó, aún persisten las dificultades en los barrios más afectados, como el Barrio Derby, en la zona sur.

Desde Bahía Blanca, C5N recorrió la ciudad para mostrar la situación actual. "Nos estamos dirigiendo al último barrio que aún tiene agua por la cintura", informó el periodista Adrián Salonia refiriéndose a la zona de Derby, donde los vecinos continúan lidiando con el agua estancada y las pérdidas materiales.

Bahía Blanca Federico Susbielles 10-3-25 (1).png

Sin embargo, las secuelas del temporal son evidentes en las calles. Muebles, colchones y electrodomésticos dañados permanecen apilados en las veredas, reflejando el impacto que sufrieron los hogares. Un caso particularmente conmovedor es el de un médico cuyo consultorio quedó completamente destruido, perdiendo todas las historias clínicas de sus pacientes.

En Ingeniero White, uno de los sectores más golpeados, el agua comenzó a bajar, aunque persisten zonas anegadas cercanas al puerto.