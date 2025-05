El dramático relato de la hermana de la joven argentina secuestrada por su pareja en México

Priscila Sand denunció a su exesposo, Salvador Zubirán Rabay de haberla secuestrado y ejercido violencia física y sexual. No puede salir del país. La desesperación de su familia.

"Todo esto está sirviendo, la fiscalía se empezó a mover. El embajador de México vive acá en Campana y está revisando todo", comentó la hermana de Priscila.

Aún no se habló de la salida de México debido a la situación del bebé, hijo de Priscila y Salvador Zubirán Rabay. "Necesitamos que lo metan preso y le den la tenencia del bebé a Priscila", añadió.

Desde la embajada argentina aseguraron que lo mejor es que Priscila se quede donde está, porque si no, no podría hablar. "Ella no está segura, tengo miedo, le pido que se cuide. Ella podrá salir de México, pero el bebé se tiene que quedar hasta que algún juez firme", explicó.

La hermana también denunció que no hay justicia mexicana ni ningún dispositivo de seguridad. "La carpeta la habían pasado a otro sector, Priscila tuvo que poner plata para que la carpeta salga de ahí", concluyó.