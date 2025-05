Una argentina denunció que su pareja la tuvo secuestrada durante dos años: "Temo por mi vida y la de mi hijo"

“Hago este testimonio público porque las autoridades no han podido hacer nada. Vivo aterrorizada. Temo por mi vida y la de mi hijo”, expresó sentada frente a cámara y leyendo un texto escrito de su puño y letra.

Según relata, Sand conoció a Zubirán Rabay en julio del 2023 en un restaurante del DF, donde al principio, “se mostró amable y generoso”. Al poco tiempo de ese encuentro le propuso vivir juntos y en solo cuartos días juntos comenzó el calvario: “En octubre intenté regresar a mi país y él fue a buscarme. Entre amenazas y tratando de proteger a mi familia tuve que regresar con él”.

También relató las condiciones extremas de violencia física, sexual y psicológica que padeció, donde tuvo “completamente vigilada, lejos de mi familia, sin poder tomar decisiones por mí misma”. La casa estaba equipada con cámaras, sensores de movimiento y micrófonos. Custodiada día y noche por al menos nueve guardias armados, no podía salir ni tomar decisiones sin autorización.

Embed - No es fácil contar esto. Pero lo hago para resistir, para proteger y para que ninguna más viva lo que yo viví. No me escondo más. Ahora me toca hablar.