El abogado de la enfermera acusada de matar bebés afirmó que todo terminó cuando "limpiaron lo que estaba sucio"

"Si es alguien razonable, solamente lanzaría a los medios la información que está en el expediente, pero ni siquiera se investigaron todas las líneas que se tenían que investigar", agregó en esta línea.

En tanto, expuso sus conjeturas tras los fallecimientos de los bebés: "A un hospital la gente va a curarse, a sanarse, pero está lleno de químicos que son sumamente peligrosos. Nuestra hipótesis fue que no todos los bebés murieron por lo mismo, ni todos murieron, ni todos se descompensaron por lo mismo. El escenario, como dicen en las películas, la escena del crimen, desapareció".

En tal sentido, añadió: "y dejaron de morirse los bebés porque limpiaron lo que estaba sucio, cuando sucedió eso entonces los chicos se dejaron de morir de contaminación".

Declaró la enfermera acusada de matar a 5 bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba

En el segundo día de juicio por la muerte de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero, fue la primera declarar ante la Justicia, aunque puso la condición de contestar solo preguntas de índole personal y no sobre el hecho por la que se la juzga.

La mujer, sospechada de ser la autora material de los homicidios y detenida desde el 19 de agosto de 2022, relató que en la cárcel empezó a estudiar Derecho y que le encantaría recibirse de abogada.

“Me dieron por todos lados, me atacaron. Voy a buscar las herramientas para yo poder defenderme, decidí estudiar abogacía. Me ayudó un montón, me saca del contexto de encierro”, precisó la acusada que estudia en la cárcel de Bouwer, le quedan algunas materias para terminar el primer año y tiene un promedio de notas de 9 y 10.

Agüero era la profesional encargada de darle las primeras medicaciones a los recién nacidos y está acusada por envenenamiento por potasio. Si bien dijo no querer hablar de los hechos, los abogados querellantes le consultaron cuál era su tarea en el nosocomio y ella respondió que su tarea era “cuidar por la salud de los pacientes desde que ingresaban hasta que se iban”.