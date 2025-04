Don Bosco: vecinos cortaron las vías del Roca en reclamo por falta de luz y agua

La manifestación duró varias horas, lo que implicó que al menos cuatro formaciones quedaran detenidas en diferentes tramos de la línea. Esto afectó a unos mil pasajeros que se encontraban a bordo.

Como consecuencia, Trenes Argentinos limitó la circulación de los convoyes entre las estaciones de Quilmes y La Plata y Quilmes y Bosques.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/infotrenroca/status/1913717740281729264&partner=&hide_thread=false #TrenRoca



El ramal #LaPlata circula limitado entre #Quilmes y #LaPlata.



El ramal #BosquesVíaQuilmes funciona entre #Quilmes y #Bosques.



Ambas afectaciones son por un corte de vías ajeno a la empresa por reclamo de falta de luz y agua en Don Bosco. — Info Tren Roca (@infotrenroca) April 19, 2025

En tanto, desde la agrupación de vecinos que organizó el corte explicaron a Crónica que "no vamos a liberar las vías hasta que no nos den la luz en el barrio". En cuanto al tema del agua, una mujer refirió que "el problema es que Aysa no cambia la cañería que tendría que cambiar. Es una cañería de cloaca que está llenando la cámara y eso hace que los fusibles de la luz salten".

"Acá si no salís a cortar y hacer lío, no pasa nada. A nadie le gusta estar cortando una vía a esta hora de la noche", aseguró la vecina. "Estamos en el siglo XXI, que nos den la luz, estamos pagando lo que nos dicen".