Denunció que su exesposa se llevó a sus hijos del país sin autorización: los busca Interpol

“Al tener una medida judicial y al no poder ver a mis hijos yo iba a la escuela todos los meses para poder interiorizarme de su situación y saber cómo estaban. Me informan que desde hacía unos cuantos días los chicos estaban faltando, justo fue cuando se había archivado la causa judicial que tenía en mi contra”, explicó el hombre de 52 años en diálogo con Débora D’Amato en La Mañana por C5N.

nenes brasil.jpg

Krause tenía dos denuncias, una de principios de 2022 que le realizó su expareja Juliana Magalhaes de Lima por violencia de género, aunque en el primer semestre fue desestimada por el Juzgado de Familia”. “Ahí empecé a tener un vínculo con mis hijos semanal: una semana cada uno. Todo parecía encaminarse por los caminos normales, pero mi ex pareció no quedar conforme con esta situación y en septiembre de 2023 decidió acudir a un abogado penal y me hicieron una denuncia por abuso sexual contra ella y contra mis hijos”, detalló. En ese momento, empezó su calvario ya que le impidieron nuevamente contacto con los niños. “A partir de ese momento no tuve más vínculo con ellos”, dijo.

Sin embargo, esta causa penal quedó archivada en octubre del año pasado por falta de pruebas con un archivo definitivo.

La desesperación de Herman Krause para poder encontrar a sus hijos

Durante el período en el que a Herman Krause le pesaba la restricción de acercamiento, él se arrimaba hasta el colegio de sus hijos para saber la situación de ellos y acercarles a las autoridades escolares cómo continuaba la causa judicial.

“Justo esa semana que quedó archivada la causa, en el colegio me informaron que mis hijos hacía días que no iban y cuando empiezo a averiguar con los vecinos de la casa de mi exmujer me dicen que hacía días que no veían movimientos en la casa”, detalló Krause en C5N.

A la espera de tener novedades al respecto, junto a sus abogados solicitó a la Policía la averiguación del paradero de los niños de 7 y 9 años: “Mis abogados no tenían contacto con el abogado de ella porque era imposible la comunicación. La Policía constató que no había nadie en la vivienda”.

Tras ello, se hizo la denuncia correspondiente por “averiguación de paradero” y detectaron que la exsuegra del denunciante que vivía con su hija “había cruzado por Migraciones de Argentina por Foz de Iguazú de manera legal”, sin embargo, no hay registros del paso fronterizo de los menores y de Magalhaes.

“La fiscal que se encarga de la investigación a los pocos días detectó el teléfono de mi ex en Foz de Iguazú, obviamente de manera ilegal porque yo no autoricé y además tenían prohibición judicial para que los chicos salgan del país”, relató Klause.

Por otro lado el hombre negó que él haya hecho la denuncia que los menores salieron escondidos en el baúl del auto de su exsuegra, pero sí aseguró que “pasaron de manera ilegal o escondidos en el auto o de alguna manera que nosotros no sabemos”.

“Con papeles truchos es imposible que haya podido pasar porque tendría que haber constancia en migraciones y no hay nada donde figure que mis hijos hayan salido y la madre tampoco”, agregó y explicó que hay un alerta de Interpol con respecto al paradero de los pequeños.

La fiscal ya se encargó de pedir la búsqueda por Interpol de Brasil, también están las alertas de los aeropuertos y se confirma la noticia que están en Brasil porque la propia madre de los chicos se comunicó tanto con la escuela como con la fiscalía para informar que estaban en Brasil y avisar que los chicos iban a empezar la escuela allá y solicitando el pase internacional, pero la jueza de Familia se lo denegó.