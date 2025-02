Daniel Barenboim reveló que tiene Parkinson: "Cumpliré con tantas tareas profesionales como sea posible"

"Sé que mucha gente se ha preocupado por mi salud. Me ha conmovido mucho el apoyo que he recibido durante los últimos tres años. Me gustaría compartir hoy que tengo la enfermedad de Parkinson. De cara al futuro, planeo mantener tantos compromisos profesionales como me lo permita mi salud", informó en un primer momento el director nacido y criado en Buenos Aires.