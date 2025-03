Cómo funcionará el transporte público durante el paro de la CGT del 10 de abril

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, confirmó que los choferes de colectivos adherirán a la medida dispuesta por la central obrera.

"La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe; hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento", sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA.

Los sindicatos ferroviarios La Fraternidad, representado por Omar Maturano, y Unión Ferroviaria, por Sergio Sasia, confirmaron su adhesión por lo que ese día no habrá servicio de transporte para moverse en el AMBA.