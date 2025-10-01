Calor primaveral en la Ciudad: qué día de la semana llegará a temperaturas de casi 30° El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un pronóstico cambiante con una ola de calor y la presencia de algunas lluvias. Por







Advirtieron sobre la primera ola de calor en la Ciudad durante esta temporada. Redes Sociales

La provincia de Buenos Aires tendrá temperaturas altas durante toda la semana entre los 23 y los 26 grados, mientras que el fin de semana el calor primaveral llegará hasta los 30 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 1 de octubre seguirá con cielo con alguna nubosidad parcial por la tarde y la noche, con temperaturas que irán de los 11 hasta los 23 grados.

El organismo oficial hizo una nueva actualización del pronóstico y anticipó un clima cambiante con una ola de calor, y después algunas lluvias.

Llegando al fin de semana, el sábado 4 de octubre habrá una máxima de 30 grados en la Ciudad: la mínima se ubicará en los 18°, la máxima tocará los 28° durante la tarde.

Además, hay un 40% de probabilidad de lluvia en el territorio porteño el mismo sábado por la noche, que estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Cuándo se considera una ola de calor Se considera ola de calor a un periodo de al menos tres días consecutivos en que las temperaturas máximas y mínimas superan los valores umbrales establecidos para cada localidad o región. En el caso del mes de octubre las temperaturas máximas habituales en Buenos Aires suelen estar entre los 19 y 22 grados. De esta manera, para el final de esta semana se espera una ola de calor con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 30 grados.