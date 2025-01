ANMAT prohibió una lista de reconocidos productos de medicina estética

En el lugar, donde funcionaba un centro de medicina estética, se detectaron productos sin datos del importador responsable en la Argentina ni datos de autorizaciones sanitarias, inscripciones en "idioma oriental" e inglés y falta de identificación de lote y fecha de vencimiento. Además, varios de los equipos eran falsificados.

Por ello, con la finalidad de advertir a pacientes y profesionales, toda vez que se trata de elementos médicos falsificados y sin trazabilidad que podrían implicar un riesgo para la salud de la población, la Anmat prohibió los siguientes productos: Lipo Laser & RF Slimming System Med-350, fabricante Beijing Kes Biology Technology Co. Ltd, Beijing, China; Sculptra 150 mg/5ml, 1 vial, Sanofi Aventis lot/num: 5/2021; Tktx Deep Numbs New 10 g, Ingredient Lidocaine 5%. Prilocaine 5%. Epinephrine 1%; Minerva 20 Pcs Cng Polydioxanone Suture – Made in Korea – Sterile Eo; “Cng” Minerva Premium Pdo Suture - 20 Pcs; Cng Polydioxanone Suture, Made in Korea – Sterile Eo; Neodex 5 g Antibiotic & Anti Inflammatory Combination; Li:col Hard - Solid (Collagen) Prosthesis For Nose, Dextran +Pmma / with Lidocaine, Manufacturer Chunghwa Medipower Co. Ltd; Gentamycin Sulfate Injection – Reyoung – Ampollas; Vanadium - Titanium Crystal Injection, Aesthetic Facial Restoration, Syringe Needle - Needle Tubing – Support, Made In Germany; Uverla – Presscog Thread, Sterile Eo. 11. Uverla Cog Thread Sterile Eo.