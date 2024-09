Abrió la convocatoria para dos nuevos concursos de Microcentro Cuenta: cuentos de terror e historietas

La apertura formal se hizo en el auditorio del Banco Macro, donde estuvieron presentes el director general de Microcentro Cuenta, Javier Grosman, la gerenta de sustentabilidad corporativa de Banco Macro, Maricel Carretti y el coordinador general de los concursos, Ignacio Iraola.

“Nos interesa brindar el marco para la creación y desarrollo de nuevas narrativas en torno a esta parte de la ciudad, que ya desde hace unos años está en pleno proceso de transformación y resignificación.”, remarcó Grosman.

“Estamos convencidos de que es a través del arte, de la mirada creadora, y de la generación de contenidos novedosos, el Microcentro será plataforma de expresión para nuevas voces, y que a la vez, esas nuevas voces pintarán el nuevo perfil identitario y estético con el que pronto lo asociaremos”, concluyó el director general de

Por su parte, Maricel Carretti sostuvo: “Cuenten con el equipo de arte y cultura del Banco para seguir apoyando este tipo de encuentros. Esta alianza, que comenzó hace tres años, seguirá creciendo porque es un placer trabajar juntos en este tipo de proyectos”.

El coordinador general de los concursos, Ignacio Iraola, celebró la realización de esta segunda edición recordando el éxito de la convocatoria anterior. “Siempre recomiendo a los autores y autoras noveles que participen en concursos porque es una buena manera de darse a conocer. Los concursos literarios tienen que tener dos cosas fundamentales: primero, el jurado y acá contamos con dos jurados de excepción y por otro lado, algo que no es menor, es el premio porque el trabajo intelectual tiene que estar pago siempre. Este año incrementamos el premio y lo ampliamos a otro certamen. Es una alegría y un honor coordinar estos concursos".

También estuvieron presentes las y los miembros del prestigioso jurado integrado por Mariana Enriquez, Fabián Casas y Lala Toutonian para el concurso de cuentos de terror y Rep, Maitena y el editor Martín Ramón para los de historieta.

Mariana Enriquez, Fabián Casas y Lala Toutonian integran el jurado para los cuentos de terror Redes Sociales

Mariana Enriquez remarcó: “En general hay una idea falsa y anticuada en pensar que el terror es lo sobrenatural, los fantasmas, vampiros, etc. Hace 50 años que no es así. El terror es cada vez más realista: es crimen, es desigualdad, es el propio cuerpo, la violencia, un montón de cosas cotidianas.

Rep, Maitena y el editor Martín Ramón son el jurado para los proyectos de historietas Redes Sociales

Maitena destacó la importancia de que existan este tipo de concursos porque no hay medios, no hay revistas, no hay espacios donde publicar historietas y si no se publican las editoriales tampoco las editan. "Hay que seguir alimentando esta tradición argentina de la historieta que siempre existió, fue muy importante y tiene que seguir existiendo”.

Para participar hay tiempo hasta el 12 de febrero de 2025. Las bases y condiciones para la inscripción están disponibles en el sitio web de Microcuenta.