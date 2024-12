Wanda Nara se presentó en Tribunales para hacerse nuevas pericias tras la denuncia a Icardi

En medio de su ingreso a los edificios judiciales, la abogada de la mediática, Ana Rosenfeld, explicó que previo a las pericias se deben llevar a cabo “con la intención de que Wanda plantee su problemática” y que el informe que le levantarán a la empresaria “tiene que ver con una interacción familiar, en los efectos de ver cómo empieza a funcionar esta pareja en función de los chicos”.

Al mismo tiempo aclaró que la entrevista, que finalmente no se dio con el juez, no se trata para determinar la custodia de las pequeñas, Francesca y Isabella, sino “la interacción familiar”. “En principio, Wanda va a vivir en Argentina, no sabes dónde lo hará Icardi. Queremos saber dónde vive Mauro fundamentalmente para poder establecer un régimen comunicacional con los chicos”, señaló en diálogo con la prensa y aclaró que entre los mediáticos no hay diálogo.

El delantero de Galatasaray tiene dos exclusiones de hogar y fue denunciado por la conductora por desalojo de la casa en San Isidro y por violencia de género.

Ana Roselfeld dio detalles de dónde se tramitará el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En la puerta de los Tribunales, la abogada Ana Roselfeld explicó que habían establecido que el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi se lleve a cabo en Argentina y no en Estambul es porque el suelo argentino “fue el último domicilio conyugal”.

“Si bien fue Italia donde se tramitó la separación de bienes, nosotros no tendríamos ningún obstáculo en que se haga allá, de hecho, hay fijada una primera audiencia para el 11 marzo. Ahí está toda la documentación”, aclaró y negó rotundamente que en Argentina esté firmado el divorcio.