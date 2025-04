Hinchas de San Lorenzo se movilizaron a la sede del club para exigir la renuncia de Moretti

Sin embargo, los hinchas del club no le creyeron y pidieron la pronta renuncia de Moretti y el llamado a elecciones. "Tengo una amargura terrible. No esperaba esto nunca. Fue un fraude total lo que hizo el presidente. Le pido que tome conciencia y que renuncie porque lo que hizo con San Lorenzo no tiene perdón", expresó uno de los hinchas concentrados frente a la sede en diálogo con C5N.

"No alcanza con la licencia ni la autodenuncia. Tiene que renunciar y llamar a elecciones. Él tiene que tomar conciencia de lo que hizo y por motus propio presentar la renuncia. Es la primera vez en la historia que veo algo así. Salió en todos los medios y diarios nacionales e internacionales. ¿Quién puede creer en San Lorenzo después de esto?", agregó.

"Estoy más defraudado que nadie. Yo no lo voté pero dije que iba a apoyar al presidente que ganara. Hace 65 años que vengo a ver a San Lorenzo. Estoy más decepcionado que la gente que lo apoyaba. Lo defendí, puse el pecho por él. Se tiene que ir. Si no se va, lo vamos a venir a buscar y lo vamos a sacar del cogote", expresó otro hincha del cuervo.

El hombre desmintió que el dinero entregado a Moretti se haya tratado de una donación al señalar que las mismas deben ser aprobadas previamente por la comisión directiva del club y los asambleístas, debe realizarse ante un escribano y si se acepta la donación debe realizarse de banco a banco.

"Cualquier hincha de San Lorenzo está muy mal con lo que está pasando. Ver al presidente del club que se pone un fajo de billetes en el saco nos hace mal. Es una más de los tantos bochornos que tiene este muchacho. La licencia no alcanza, tiene que renunciar", sumó otro de los hinchas enojados con la situación.

"Todo lo mal que estaba San Lorenzo por el pasado, este tipo lo empeoró. Se tiene que ir. Yo nunca lo voté, pero hay gente que creyó en él y si lo hizo. El hincha tendría que hacer autocrítica y no comprar espejitos de colores. Dijo que tenía 30 millones para construir el estadio y lo seguimos esperando. Nos cansamos de las palabras. Queremos hechos. Este tipo se tiene que ir. Carece de seriedad, credibilidad, es un papelón", puntualizó.

"La gestión es deplorable. Mienten constantemente y ya no le cree nadie. Tiene que dar un paso al costado. Tiene que renunciar. No está capacitado. Tiene un año y medio de gestión y ya hizo más cagada de los que estaban antes. Estamos 10 veces peor. Dirigencialmente es un desastre. Nosotros estamos acá por el club y lo más sano sería que llamen a elecciones", agregó por su parte otro de los hinchas.