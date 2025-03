Vengadores Doomsday se conectaría con una famosa serie de Marvel: de cuál se trata

Por qué Antony Starr no se unirá a Marvel: qué dijo el actor que hace de Homelander en The Boys

La próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Avengers: Doomsday, ha generado gran expectativa entre los fanáticos, especialmente después de revelarse que la productora encargada del proyecto ha sido registrada bajo el nombre "For All Time Productions UK".

Para los seguidores más atentos del multiverso de Marvel, este detalle no es menor, ya que guarda una conexión directa con la serie Loki y la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés). La frase "For All Time" forma parte del lema de la TVA: "For all time. Always" (Por todos los tiempos. Siempre.).

Este vínculo sugiere que la TVA podría desempeñar un papel clave en Avengers: Doomsday, lo que refuerza la idea de que la película explorará aún más el concepto del multiverso , una trama que ha sido fundamental en la evolución del UCM. Además, la posible presencia de un villano icónico relacionado con esta narrativa podría redefinir el futuro de la franquicia en una historia de gran escala.