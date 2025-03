Valentina Cervantes reveló si habló con Enzo Fernández sobre el supuesto romance con Nicki Nicole

Luego de superar una crisis que los tuvo distanciados durante tres meses, Valentina Cervantes y Enzo Fernández volvieron a estar juntos . En el tiempo que estuvieron separados, surgieron rumores de romance entre el futbolista y Nicki Nicole , aunque la modelo aseguró que prefiere no ahondar en el tema.

Consultada sobre si habló con Fernández acerca de sus relaciones durante la soltería, la influencer fue contundente: "No. Viste que en esos terrenos es mejor no entrar". Explicó que, al estar separados, cada uno era libre de hacer su vida y que no le interesa indagar en lo que pasó en ese tiempo.

Valentina Cervantes 2 Enzo Fernández reflexionó sobre su decisión de separarse y aseguró que extrañaba a su familia, lo que llevó a su reconciliación con Valentina Cervantes. @valucervantes

Por qué se habían separado Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Cervantes y Fernández pusieron fin a su relación a fines de 2024. El campeón del mundo le había expresado su deseo de vivir "vida de soltero", lo que llevó a la ruptura. Sin embargo, con el paso de los meses, ambos reconsideraron la decisión.

En declaraciones a Desayuno Americano, la madre de Olivia y Benjamín reveló que el reencuentro con Fernández se dio en Año Nuevo, cuando pudieron conversar y aclarar los motivos de su separación. "Mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar", aseguró.

Enzo Fernández y Nicki Nicole La modelo confirmó que nunca le preguntó al futbolista sobre su vida amorosa durante la ruptura porque considera que “es mejor no entrar en esos terrenos”. Redes Sociales

Según Cervantes, el futbolista reflexionó sobre la decisión que había tomado al distanciarse y llegó a la conclusión de que extrañaba a su familia y también a ella. Esa convicción fue clave para su reconciliación. En el programa, la conductora Pamela David quiso saber si el futbolista le preguntó a Cervantes sobre su vida sentimental durante la separación. La modelo confirmó que sí, pero prefirió no dar detalles: "Fue una charla que quedó ahí".