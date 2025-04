Una serie que combina amor con comedia es de lo más visto de Netflix: ¿cuál es?

De acuerdo con las primeras críticas recibidas, desde medios como The Globe and Mail y The Hollywood Reporter, la serie fue elogiada por su rodaje y estilo para hacer humor. Además, destacan su tono simpático y la manera de trasladar el ambiente canadiense. Estas reacciones positivas contribuyeron a que rápidamente se posicione como una de las más vistas dentro de la plataforma, atrayendo a suscriptores que buscan historias frescas con personajes carismáticos.

Sinopsis de Al norte del norte, la serie que es tendencia en Netflix

La serie Al norte del norte mezcla elementos de comedia costumbrista con reflexiones sobre la identidad y las tradiciones, todo esto envuelto en una narrativa que desafía las convenciones sociales de una manera auténtica en un entorno aparentemente frío y rústico.

La trama gira en torno a Siaja (Anna Lambe), una joven inuit recién divorciada de manera espontánea y bastante pública en Ice Cove, un minúsculo pueblo ficticio ubicado en Nunavut, en el círculo polar ártico. Mientras intenta forjar su propio camino y reinventarse tras salir de un matrimonio tóxico, debe enfrentarse a los desafíos de vivir en una comunidad unida donde todos conocen los asuntos de todos y la privacidad es prácticamente inexistente.

Tráiler de Al norte del norte

Reparto de Al norte del norte

El reparto de Al norte del norte es uno de sus puntos fuertes, reuniendo a un grupo de actores de destacada trayectoria que dan vida a los carismáticos personajes de la serie: