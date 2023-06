Tras la pelea con Fabio Cuggini, Gustavo Sofovich explicó el tenso momento que vivió con el peluquero

Sin embargo, Sofovich salió a aclarar la situación y contó que el estilista suele provocarlo por su adicción a las drogas con la intención de tener notoriedad en los medios.

En diálogo con Desayuno Americano en América, el productor apuntó contra Cuggini y lo calificó como “mala persona” y negó haberlo golpeado.

"Me acosa este chico a mí. Me llama ‘falopero’. No necesito fama, la tengo", indicó y aseguró que Cuggini lo agrede constantemente para buscar exposición mediática. “Cumplí cinco años en recuperación. Me acerco al baño y cuando me lo cruzo me dice ‘falopero’. Hace tres meses me lo había gritado desde un taxi", explicó.

Violencia y escándalo: exclusivo la palabra de Gustavo Sofovich



"Fabio Cuggini es una mala persona", y dijo: "Me acosa"



Cc #DesayunoAmericano @PamelaDav pic.twitter.com/Utl0t9g5sY — América TV (@AmericaTV) April 10, 2023

Por otra parte, Sofovich negó los cargos violentos: “¿Qué le voy a pegar? Lo recontra puteé. Lo corrí. Me le fui encima, estoy cansado de que me grite. Soy un adicto en recuperación. Nunca me peleo con nadie”.

Gustavo Sofovich y Fabio Cuggini tuvieron un violento cruce en un estacionamiento

En un video filmado por una mujer que se encontraba junto a Cuggini, se pudo ver como la Policía de la Ciudad retenía a Gustavo Sofovich y escuchar los insultos para el estilista en reiteradas ocasiones: “La conch* de tu madre”.

Además, la mujer que grabó el video le habló en un momento a la Policía: “Lo acaba de golpear ese señor, hay testigos. Lo agarró del cuello y lo golpeó. Vino corriendo a golpearlo, lo tironeó del cuello. Vamos Fabio, hace la denuncia y vamos”. De esta manera, el problema recién está comenzando y podría haber novedades pronto.

Según confirmó el estilista en diálogo con La Nación, mencionó que mientras caminaba con su pareja escuchó a su espalda los gritos de Sofovich y creyó que iban dirigidos hacia otra persona, por lo que no respondió. “De repente veo que me agarran del cuello, que hacen una llave, me tuercen el cuello y mi mujer se asustó. Cuando lo miro, veo que es Gustavo y no sé qué me decía. Y me quedé porque me daba tristeza verlo así, más cuando conocés a alguien de muchos años”, recordó.

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

La denuncia por el incidente se realizó en el momento y la investigación, a cargo de la Unidad de Flagrancia Este que lleva a cabo el Dr. Camblong, comenzó con la carátula por “averiguación de lesiones”.