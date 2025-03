Tras la escandalosa pelea con Mauro Icardi, debieron operar a Wanda Nara: "Coletazo de leucemia..."

" Wanda está recién operada. No se sabe de qué puntualmente. La gente cercana a ella me dice que tiene que ver con un coletazo de la leucemia, como un edema que se le hizo ", explicó Ángel de Brito en su programa de stream Bondi.

Wanda en redes sociales La conductora mantuvo una importante reunión sobre su futuro laboral en Turquía. Redes Sociales

A pesar del hermetismo en torno a la operación de Wanda, Ángel señaló "es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos inclusive, donde tiene vendados los brazos, los codos… No sé, acá hay otra cosa que todavía no conocemos".

Eso no es todo, según el representante legal de Wanda, Nicolás Payarola brindó más detalles sobre su estado de salud: "Tenía un tema de salud que tenía que ver con el tratamiento que venía haciendo (por la leucemia). Se tuvo que hacer los prequirúrgicos con urgencia, minutos antes de que la operen, porque no fue algo programado ni con tiempo".

¿Cuál fue la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador?

En el ciclo de espectáculos comentaron el video en que Icardi le grito a una de sus hijas, y se lo vio enfurecido, en el Chateu Libertador, adonde fue a buscarlas después de no verlas por dos meses.

Mauro no quiso llevarse las mascotas de sus hijas cuando las fue a buscar al colegio, y volvió al departamento de Wanda y le hizo dejar los perros. Esto desencadenó un escándalo, con gritos y la llegada del abogado de Wanda, así como también de la policía y hasta el SAME.

Intentó calmar el llanto de una de sus nenas, que entre lágrimas responsabilizó a la China Suárez por la separación de sus padres: "Si no querés que venga la policía nos tenemos que ir ahora, sino viene la policía en 10 minutos", advirtió a la menor. Mientras se escucha a Wanda decir que la policía ayuda a la gente.