Toda la verdad sobre el mal momento de Edith Hermida: por qué la tildan de mala compañera

"Yo entré a ese programa y era como que les contaba mi vida. Viste que a las 6 am no tenés filtro, contás todo", comenzó diciendo sobre la libertad que sentía en el ciclo para explayarse. "Lo que pasó es que después yo no me sentía en ese ámbito de confianza, pasó el episodio este de los pies, que ya lo conté un par de veces y bueno fue como que, sumado a que mi nena quería que la acompañemos al colegio, fue una muy buena oportunidad para decir: 'Me voy a ocupar de mi criatura porque no quería crear un clima laboral feo'", expresó.

Eliana en su momento contó una actitud de Edith que le había molestado mucho, ya que se descalzó y pasó sus pies muy cerca de su cara, para luego apoyarlos en la mesa de trabajo, en una actitud muy desagradable frente al resto de sus compañeros.

"Ella se metió en una conversación en la que no se tenía que haber metido y la verdad que antes de contestar mal, antes de ser agresiva, dije: '¿Para qué? No quiero generar esto, porque amo este lugar", recordó con lágrimas en sus ojos.

En otro tramo de la nota, Guercio reconoció que Edith tenia actitudes desleales con el equipo y que filtraba información que se hablaba fuera del aire. Además avaló a Romina Scarola y aseguró que el problema de Hermida tiene que ver con su inseguridad. "Para que no te desplacen lo que tenés que hacer, es hacer es confiar en vos. No meterte con el laburo del otra persona que está creciendo... Hay un montón de actitudes y maltratos que ya no se permiten".

“Yo lo pasé muy mal con esta señora que vive en canal Volver … Lo pasé mal en serio con esa señora que cada vez que aparece habla mal de alguno de sus excompañeros. Como dice Luis Ventura, ‘vayan y averigüen’ quiénes hablan bien de ella, de las personas que se fueron de Bendita’”, había confesado Romina Scalora, luego de que la tildara de “mosquita muerta”.

Entonces indicó: “Para ser ‘picante’ ella puede decirme lo que quiera, porque era cuasi maltratadora. ¿Yo tenía que reírme? No”. Y sumó: “El estar hace muchos años en un lugar no te habilita a que trates mal a gente que quiere crecer… Es una señora grande que ve una competencia en cualquier mujer que se siente en ese panel y hable con sujeto y predicado”.

Que dicen en El Nueve los compañeros de trabajo de Edith Hermida

Hay compañeros que comparten el día a día con la panelista que quisieron no revelar sus puestos de trabajo ya que temen que por sus declaraciones sean despedidas. Es que el rumor de que Hermida hace despedir a la gente que le cae mal o que habla mal de ella es real y esto siempre avalado por los años de trabajo que tiene dentro de el canal, que también apoyan sus malas actitudes.

“Ella cambió mucho de unos años para acá, no era así. Recuerdo cuando la hizo pasar mal a una compañera que tenía en el panel, que era psicóloga”, aseguran y agregan que “fue la primera que hizo echar porque sus justificativos siempre eran que la chica tenía demasiado nivel intelectual para el programa, no encajaba con el perfil y no solo se lo dijo al aire (con otras palabras), sino que también a la producción del programa que es la que la miman”, cierran el relato.

Sus actuales compañeros de trabajo le temen. Es que la fama creada, hace que todo el mundo se ponga de su lado, en este cruce de declaraciones con sus excompañeras.

Quien actualmente está viviendo hostigamiento por ser muy amigo de Romina es Renzo Aguilar, un influencer de redes que participa hace ya dos años en el panel. Hermida no solo le tira comentarios desagradables al aire, sino que fuera del aire ya tuvieron varios cruces. Aunque delante del resto de los compañeros, ella solo hace referencia a que tienen diferencias y le baja el perfil a las situaciones.

Otra reconocida periodista redujo sus participaciones en Bendita por los permanentes cruces con Edith, ya que pasó de estar casi a diario a estar al aire solo dos veces por semana para cuidar su salud mental.

El humorista Ezequiel Campa también había tenido diferencias con la panelista estrella y fue desvinculado del panel, haciéndole pasar malos tragos en muchos momentos al aire pero también en maquillaje.

¿Hasta dónde llegarán los destratos de la panelista? Después de estas denuncias de sus ex compañeros, ¿logrará volver a tener la humildad de cuando la convocaron para ser parte del staff? Son muchas incógnitas abiertas que hoy no podemos saber, más que llantos al aire para justificar todos los episodios que se hicieron mención en esta nota.