Sergio Dalma íntimo: "En redes sociales, hay gente que se aburre mucho y solo quiere ofender"

Sergio Dalma: "Dicen que uno se ha convertido en un clásico cosa que nunca me hubiera imaginado que iba a pasar" Sergio Dalma es un apasionado de la Argentina.

Acerca de las diferencias y similitudes entre ese Sergio Dalma soñador del comienzo de su carrera vs. el Sergio Dalma del presente, el artista confiesa: "Lógicamente uno es mucho más maduro. Dicen que uno se ha convertido en un clásico, cosa que nunca me hubiera imaginado que iba a pasar. Sí hay cosas en común, como la ilusión de este trabajo que sigue intacta, los nervios (risas), creo que eso es muy importante. Cada vez me siento más nervioso en la previa a salir al escenario. Quizás es porque uno siente esa gran responsabilidad de alguien que ha pagado una entrada y el esfuerzo que le ha supuesto conseguir el ticket para verte. Eso te exige que estés al 100% y, además, a veces yo también soy demasiado estricto conmigo mismo. De todas formas creo que eso es clave: el respeto por el público y por tí mismo".

"Por suerte, yo nunca he pretendido hacer un tipo de música dirigido a un público joven porque eso sería anti natura, eso ya lo hacen las nuevas generaciones. Que se hayan sumado generaciones tiene que ver con que, a lo mejor, haya habido una herencia por parte de los padres o de los mayores".

Las baladas de Dalma suenan en todo evento festivo, ya sea casamiento, fiesta de 15 o cualquier otro. Pero, ¿cuál es la fórmula para identificar que una canción tiene potencia para convertirse en hit?. "Es difícil eso, es complicado identificarlo porque nunca sabes cómo el público puede responder. Además, yo no soy muy bueno en eso, no tengo muy buen olfato. Nunca me hubiera imaginado, por ejemplo, que Bailar pegados podría llegar a tener tanta vigencia como hasta ahora. Por suerte he tenido esos regalos por parte de los autores que me han ofrecido estas canciones y que se han convertido en clásicos y, algunas veces, en himnos. Al final, uno es un narrador y lo que quieres es contagiar esa emoción y transmitir esas sensaciones".

Su relación con las redes

Una de las cualidades de Dalma es que elige posicionarse políticamente como lo hizo el 8 de marzo, Día de la Mujer, en su cuenta de Instagram. El plantar bandera en plataformas es un riesgo para todo artista por la devolución que puede suscitar en el público, en ese sentido reflexiona: "Ya no te hablo como artista, ahora te hablo como persona. Creo que hay que estar siempre apoyando este tipo de actuaciones y además estoy muy a favor del posicionamiento de la mujer. Piensa que todo mi equipo está compuesto por mujeres y siempre estaré a su lado, pero no tan solo ese día sino a diario. Hay un claro compromiso por mi parte".

"De entrada, no le puedes gustar a todo el mundo así que te lo tienes que pensar dos o tres veces porque al final eres un amplificador y a veces se distorsiona demasiado la información. Desde luego, los comentarios pueden ser ofensivos y llega un momento en que tienes que pasar de ellos, no hay que convivir con ellos. Yo soy alguien que piensa que las redes son una buena herramienta de trabajo, que son un complemento. Evidentemente hay que partir de la base de que a veces los comentarios es mejor no leerlos porque hay gente que se aburre mucho y solo quiere ofender".

"Fijate, cuando empecé era tan ingenuo que pensaba que tenía que agradar a todo el mundo y eso es algo imposible. Al final siempre las cosas hay que hacerlas con respeto. Sí he tenido frustración y, a lo mejor, ha habido algún comentario que me ha podido afectar hasta que tomé la decisión de decir ´Evidentemente, cada uno es libre de opinar´, a pesar de que hay mucha gente que se esconde detrás de todo esto y tiene una vida muy aburrida".

Además de tocar en la ciudad de Buenos Aires, Dalma visitará distintas provincias y el motivo es claro: es un apasionado de la cultura argentina. Al respecto, remarcó: "A mí siempre me ha llamado la atención la cultura argentina. Cada vez que vengo a Buenos Aires intento escaparme y ver alguna obra en la calle Corrientes. Me encanta el teatro, es una satisfacción ir cualquier día de la semana y ver que está la sala llena. Es impresionante la vida que tiene. Ese amor por el espectáculo y la afición a la lectura me llamó la atención desde el primer día. Soy de aquellos que les gusta recorrer las librerías y ver el entusiasmo y la pasión. Es verdad, la gente te recibe de forma muy cálida".

Para el final, una promesa: "Visitaríamos más provincias, pero no tenemos más tiempo. Lo intentaremos el año que viene si todo va bien. Me gusta mucho visitar el interior de los países a los que viajo. He tenido la oportunidad de hacerlo en la Argentina y el recibimiento ha sido bárbaro, lo anfitriones que son, cómo te abren las puertas de sus ciudades y hasta de su casa. Eso es algo mágico".