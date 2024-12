Revelaron que la relación entre Ova y Gabriela Sabatini habría empeorado: el motivo

Ova y Gabriela Sabatini tienen muy poca relación desde hace años y se sabe que su relación no es buena. Además, en las últimas horas se dio a conocer una nueva pelea entre ellos y tiene que ver con la reciente llegada de la extenista al país por la despedida de Juan Martín del Potro. ¿Qué pasó?

Fue el periodista de Mitre Live Juan Etchegoyen quien explicó la interna: “Ustedes saben que está todo bastante mal entre los hermanos Sabatini y la verdad es que en la familia de Ova no la puede ver a Gaby que se ausentó en el casamiento de Oriana , pero vino a la despedida de Juan Martín Del Potro”.

Oriana y Gabriela Sabatini Redes sociales

“Lo único que faltaba para detonar todo era que ocurra lo que finalmente ocurrió este fin de semana. Gaby arribó a la Argentina, participó de la despedida de su amigo tenista y automáticamente empeoró la interna feroz que hay con ella en la familia”, agregó.

Lo cierto es que, respecto a la ausencia en el casamiento, Oriana Sabatini aclaró: “Algo que me gustaría aclarar es que escuché a Ángel decir que no le había mandado invitación a mi tía. Él siempre da buena información, pero se equivocó, y de hecho estuve muy cerquita de mandar las capturas de pantalla para mostrarle porque no tengo ningún problema con mi tía”.

Sin embargo, Etchegoyen contó su versión: “Lo que me contaron a mí es que lo que pasó fue la frutilla del postre. No le van a perdonar nunca para mí la ausencia a la boda y sobre todo que haya venido para algo que ellos sienten menor como la despedida de un tenista amigo de ella”.