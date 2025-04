Quiénes son los famosos actores que terminaron a las trompadas en una obra teatro en Mar del Plata

Camila Lattanzio reapareció después del accidente: "Casi me muero"

Según Ochoa, los protagonistas negaron el episodio inicialmente, probablemente para no afectar la imagen del espectáculo. Sin embargo, recientemente surgió un audio que confirmaría el escándalo, donde se escucha a Alfa y a Fede Barón insultándose mutuamente durante una fuerte discusión.

Embed Alfa y Federico Barón SE AGARRARON A LAS PIÑAS



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/GkgIvMJzfM — América TV (@AmericaTV) April 12, 2025

"El hecho ocurrió en el Teatro Victoria, en la calle Rivadavia. Ellos salieron a desmentirlo, pero aquí están las pruebas", remató el panelista. Aunque Alfa no confirmó la pelea directamente, reaccionó al informe en sus redes sociales con una dura frase contra su excompañero: "Un pobre tipo ese Fede Barón", escribió en sus historias de Instagram, donde también compartió el video del informe de LAM.

Es importante recordar que, cuando estalló el escándalo por los chats filtrados en los que Federico Barón trataba mal a Nara Zubieta, la madre de su hija, Alfa ya había hablado sobre su mala relación con él. En ese entonces, lo definió como "una persona desagradable y violenta" y aseguró que lo había insultado en varias ocasiones. "Yo me quiero ir de gira, pero si él sigue, yo me bajo", había admitido el ex Gran Hermano.