Nico Vázquez mostró el tratamiento de salud que realiza tras su separación de Gimena Accardi

Se mostró muy activo en su cuenta de Instagram y compartió a sus seguidores sobre sus últimos días. Tanto es así que publicó su tratamiento médico para poder publicitarlo y que otros consulten por lo mismo.

Nico Vázquez Redes sociales

“Hace muchos años que me atiendo con Maxi Rinaldi y para mí todo es agradecimiento. La osteopatía fue un viaje de ida, un antes y un después en mi vida. No solo me ayudó a sanar el cuerpo, sino también entenderlo, escucharlo y cuidarlo”, escribió. Y agregó: “No dejen de vivir esa experiencia. De verdad mejora la calidad de vida. Gracias por tanto, Max”.

Qué es la osteopatía

El tratamiento que se realiza Nico Vázquez se trata de una terapia manual que busca restaurar la salud y el equilibro del cuerpo a través de técnicas manuales y considera al individuo como un todo. Se centra en el diagnóstico, tratamiento y prevención de problema musculoesqueléticos y otros trastornos.

Los osteópatas utilizan diversas técnicas para aliviar el dolor, mejorar la movilidad y promover la curación natural. El tratamiento consiste en técnicas manuales como la manipulación de objetos, movilización, masaje y estiramientos.

La compañía que elige Nico Vázquez para refugiarse tras su separación de Gimena Accardi

A días de confirmar su separación, Nico Vázquez se refugia en su trabajo para afrontar el duelo que significa la ruptura de 18 años con Gimena Accardi y también elige a su familia para pasar la difícil situación.

La periodista Yanina Latorre reveló que habló con el actor en medio del escándalo por la separación y contó que vio al actor distinto a como lo había visto la última vez. “Está muy caído, está como puede”, indicó y sorprendió al mundo del espectáculo.

Tras ello, ahora el propio intérprete de Rocky en la Calle Corrientes, se mostró un poco alejado de la presión mediática, despejar la mente, y refugiarse en su familia: este sábado compartió junto a sus seguidores que disfrutó de un día a pleno sol junto a su hermana y su sobrina.

Nico Vázquez

“Las amo con el alma”, escribió Nico en sus historias de Instagram con un collage con ambas acompañando la dedicatoria con un emoji de un corazón blanco y un símbolo de infinito. En dicha publicación, se los ve a tres paseando por las calles de baires y en la otra a la pequeña sentada en un restaurante disfrutando del almuerzo.

En su siguiente story, ya en un breve video, el actor se mostró caminando junto a sus mujeres acompañando el posteo con la canción de Los Beatles, All you need is love, en clara referencia que tras su dolorosa separación, se encuentra bien acompañado y se refugia en su familia.