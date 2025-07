De qué murió Hulk Hogan, el histórico campeón de lucha libre de Estados Unidos

"Hace apenas unas semanas, la esposa de Hogan, Sky, negó los rumores de que estaba en coma, afirmando que su corazón estaba fuerte mientras se recuperaba de las cirugías", consigna el medio especializado.

Hulk Hogan Hulk Hogan, el histórico campeón de lucha libre de Estados Unidos

A mediados de año, Hogan había acaparado la tensión de los medios debido a una cirugía de de corazón "bastante seria" a la que tuvo que someterse. En base lo publicado en junio por US Weekly "se puso bien después. No fue algo cercano a la muerte".

Quién fue Hulk Hogan

Hulk Hogan, cuyo nombre real es Terry Gene Bollea, nació en Augusta, Georgia, en agosto de 1953. Su carrera en la lucha libre comenzó en su adolescencia y debutó profesionalmente en 1977, el apodo “Hulk” se lo ganó tras participar de un programa junto a Lou Ferrigno, protagonista de la serie con el mismo nombre sobre el héroe verde y musculoso de Marvel.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en el evento WrestleMania, donde tuvo memorables enfrentamientos y ayudó a establecer este evento como un fenómeno global. Hogan también fue una figura central en el grupo conocido como los "New World Order" (nWo) durante su tiempo en la World Championship Wrestling (WCW) en los años 90.

Entre los principales films donde participó se encuentran "No Holds Barred" (1989), "Rocky III" (1982), "No Holds Barred" (1989), "Suburban Commando" (1991) y"Santa with Muscles" (1996), entre otros.