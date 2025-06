Cuál es la película de 2 horas que Marvel anunció como un éxito y ahora se puede ver en Disney+

A pura acción: la película de Marvel que ya está disponible en Disney+

Ahora, Marvel tiene previsto estrenar Los 4 fantásticos el 25 de julio, película que marcará el inicio de la Fase VI del UCM y Spider-Man: Brand New Day el 31 de julio del año que viene. Blade, que tenía previsto su estreno el próximo 7 de noviembre de 2025, ha sido eliminada del calendario de futuros estrenos debido a problemas de producción. El futuro del UCM aún es una incógnita.

El pasado 14 de febrero llegaba a los cines Capitán América: Brave New World, una cinta que a pesar de convertirse en la tercera película más taquillera de 2025 y la más taquillera en Hollywood de lo que va de año, su resultado es modesto comparado con los grandes éxitos previos del UCM. Una cinta, sin embargo, que cosechó críticas positivas, como la del crítico de ABC Oti Rodríguez Marchante, que le dedicó estas palabras: "Hay sentido del humor (...) Y se aprecia el esfuerzo por humanizar al Capitán con el actor Anthony Mackie (...) Y lo que es más importante: no se pone pesada y en dos horas y unos chichones arregla el mundo."

También tenemos el comentario del crítico de San Francisco Chronicle, que aseguraba lo siguiente: "El Capitán América conoce a Indiana Jones y el público sale ganando (...) Una película sorprendentemente atractiva, sobre todo por sus actores (...) especialmente el carismático Anthony Mackie y Harrison Ford".

Efectivamente, Harrison Ford le da la réplica al nuevo Capitán América, y junto a ellos podemos encontrar a Danny Ramírez, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Giancarlo Esposito, Carl Lumby y Xosha Roquemore, entre otros.

Capitán América: Brave New World llega hoy a Disney Plus. Seguramente haya que darle una nueva oportunidad a esta cinta, porque tal y como dijo nuestra compañera Alicia P. Ferreirós, Capitán América: Brave New World son 120 minutos de acción y entretenimiento que no sé si lograrán cumplir con el resurgir de Marvel que muchos esperaban, pero que definitivamente ponen la primera piedra para lo que está por venir con mucho carisma y buenas intenciones.