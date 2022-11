Martin Scorsese y Jennifer Lawrence llevarán al cine una novela argentina

"Se lee como Sylvia Plath, especialmente porque se trata de una mujer que sufre de posparto y se vuelve loca. Y Martin Scorsese está produciendo", adelantó Jennifer Lawrence al New York Times. La actriz se hizo mundialmente famosa gracias a otra trilogía, Los juegos del hambre, y ganó un Oscar en 2012 por El lado luminoso de la vida.

La película será dirigida por la escocesa Lynne Ramsay, directora de We need to talk about Kevin y su último trabajo, You were never really here. Harwicz no participará de la escritura del guión, pero tendrá acceso al proyecto que liderará Scorsese.

Matate, amor es la primera novela de la escritora y fue candidata al prestigioso Premio Man Booker en 2018. Su novela La débil mental, publicada en 2014, se representó en teatro este año con la dirección y adaptación de la actriz Cristina Banegas.

De qué trata "Matate, amor" de la argentina Ariana Harwicz

La organización del Premio Man Booker describió la novela como un relato de "cruda intensidad". "Ariana Harwicz interroga la maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, el terror del deseo, la brutalidad sin sentido de todo ello", sostuvo.

"En una zona desaliñada de la campiña francesa, una mujer lucha con sus demonios internos: abraza la exclusión pero necesita pertenecer, anhela la libertad mientras se siente atrapada, anhela la vida familiar y quiere quemar toda la fachada", resumió en su sitio web.

"El enfoque comprensivo de su familia hacia su comportamiento cada vez más errático solo la hace sentir más prisionera, más sofocada. No se trata de si se alcanzará un punto de quiebre, sino de cuándo y qué tan violenta será la forma", concluyó.