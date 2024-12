Marley confirmó sus trabajos para el 2025: ¿vuelve a la televisión?

En diálogo con el programa televisivo LAM, Marley reveló: " Hice demasiados programas emotivos y a mí lo que más me divierte es hacer este tipo de programas de streaming, pero también es entender que los grandes formatos son siempre los de llorar ". Con estas palabras, no confirmó si volverá a Telefe de cara al 2025.

"Vamos a ver cómo me armo porque también voy a tener a una hija y tampoco puedo hacer demasiado. Ya mi hijo que me lleva mucho tiempo y mi hija me va a llevar mucho más", continuó con respecto a la llegada de Milenka a su familia. Así, sembró muchas dudas por lo que será su futuro en los medios y luego del escándalo por las denuncias.

Marley Mirko Con la llegada de Milenka, Marley le dará un hermano a Mirko. Redes sociales

Para concluir, Marley confesó: "Tengo que ver qué programas de televisión hago, si hago más de uno o no... Tampoco me quiero sobrecargar, pero sí haría streaming porque me divierte. El canal cumple 35 años y quieren que haga un clásico de Telefe. Algún programa de juegos. Hay tantos programas que se han hecho. En estos días me reúno para terminar de definir". Todo esto evidenció que Alejandro Wiebe tendrá su regreso triunfal en 2025.

