El último adiós de Susana Giménez a Antonio Gasalla: "Nunca lo voy a poder olvidar"

En diálogo con Telefe Noticias, Susana Giménez comenzó por expresar: "Realmente fue muy triste hoy despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto. Justo le dije a Fede (productor) 'Aunque no me conozca (Gasalla), no me importa, quiero ir a verlo, aunque me pregunte '¿Quién sos?' o algo, pero quiero verlo". Así, dejó en claro que se lamentó por no haber podido compartir más en estos últimos años.