Love is Blind: una exparticipante denunció a su novio del reality por violencia de género

La participante de Love is Blind, Emily Ceco, denunció por violencia de género por parte de su pareja, Santiago Martínez , también salido del reality. Era una de las únicas parejas que seguía en pie luego del final de la serie en noviembre del 2023. “Tenía miedo de que me matara”, indicó.

Emily contó que todo comenzó el fin de semana, puntualmente el viernes y la madrugada del sábado. Esto se dio porque para el festejo de su despedida de soltero fueron a ver la obra Sex y ella subió al escenario.

"Fuimos a ver Sex, nada más. Mi hermana está embarazada, obviamente no íbamos a hacer nada. Me dijo 'ay qué bueno amor, pasala lindo, disfrutá, divertite'. Súper normal, la reacción que hubiese esperado del Santiago con el que yo vivía”, indicó.

Embed Por favor es terrible el relato de Emily sobre como le pegaba Santiago@bondi_liveok #LAM pic.twitter.com/FM8eH4nntb — MARIANO DE LA CANAL (@marianocanalok) February 13, 2025

Agregó que todo continuó bien, pero cuando vio que ella subió al escenario, disparó: “Andate, pajera, sos una pajera, una puta, como vos y todas con las que fuiste".

"Me decía 'puta, te vi en el escenario en TikTok, estabas arriba del escenario con chongos, te estaban bailando y vos disfrutando ahí'. Pedí un uber para irme a mi casa, llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono, con mirada amenazante, para controlar lo que yo decía. Me cortó la llamada y me dijo 'vos no te vas a ningún lado'. Y ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza, de espaldas", contó.

Agregó que le pidió que frenara la violencia: “Le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice 'me estás pegando, hija de puta, hace dos horas no llorabas, ‘llorá ahora, no pensabas en el pelotudo cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario”.

Entre otras declaraciones, reveló que la privó de su libertad durante todo el fin de semana. Cabe destacar que la golpeó en la cara y le dejó moretones: "El sábado, veía como estrellitas. Me dolía la cara hasta ayer. Se lo decía y me decía 'no pasa nada amor, ya se te va a ir'. Me abrazaba y me pedía perdón".

Por último, contó que el domingo aprovechó el momento y se escapó a lo de su hermana, a quien le pudo explicar todo brevemente. “Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo”, contó. También reveló que realizó la denuncia, de hecho, la leyeron al aire. Logró tener una perimetral y vive con un botón anti pánico.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].