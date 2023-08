Los Caballeros de la Quema: "Hace años cuando tocábamos había fervor y agite, hoy hay gente con lágrimas en los ojos"

En abril de este año, el grupo dio su primer recital en esta nueva fase que demostró que el fandom seguía intacto: "Yo creo que nos encontramos con un montón de sentimientos que hacía un montón que no teníamos y a la gente le pasó lo mismo. Todo positivo, fiesta. Una de las grandes preguntas que nos hacíamos era qué iba a pasar cuando nos subiéramos al escenario juntos después de tanto tiempo. También, qué iba a pasar cuando conviviéramos en hoteles, aviones... Pero fue fácil, todo superó las expectativas".

"Calculamos que generalmente los años no mejoran a la gente, pese a eso mejoramos el aspecto de entender más al otro y eso hace que nos llevemos muy bien", reflexionaron sobre la dinámica de la banda. En esa línea, hondaron: "Estamos macerados y creemos que lo más importante es que arriba del escenario que es donde sucede o no sucede la pasamos incluso mejor que hace veintipico de años, sucede mejor. Lo que pasa con la gente es muy emocionante. Hay dos generaciones que se juntan".

"Hay muchos padres y madres con hijos o hijas y eso nos emociona, nos hace sentir muy agradecidos y nos obliga a que los shows sean mejores".

A su turno, Iván Noble, vocalista de la banda, expresó: "Yo me emociono mucho más que antes. Hace 25 años me divertía, transpiraba, la pasábamos bien, corríamos, ahora nos emocionamos. Está claro que las canciones para mucha de las personas que nos vienen a ver no son sólo música, son recuerdos y vivencias. Eso se lo vemos en la cara a la gente y nos pasa a nosotros. Hace 25 años cuando tocábamos había muchísimo fervor, había pogo, había agite, pero no había gente con lágrimas en los ojos, no pasaba por ahí. Ahora eso pasa mucho".

Por último, Los Caballeros de la Quema anunció una fecha histórica. Se trata de su primer Gran Rex con el slogan "Rexlajados y enchufados" que tendrá lugar el jueves 28 de septiembre e incluirá sorpresas. El precio de las entradas abarcan desde los $15.677 hasta los $33.948 según la ubicación.