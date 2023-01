Llega "El comandante Fort", la serie que relata la vida de Ricardo: cuándo se estrena

Sus hijos Martita y Felipe, quienes finalmente cedieron sus derechos y autorizaron su realización, serán una parte muy importante de la producción. De hecho ya se los puede ver a ambos en el tráiler oficial que salió a la luz este jueves.

Estreno 25 de enero.

Durante los tres minutos que dura el tráiler se puede apreciar que los capítulos retratarán distintos momentos: la infancia del millonario, su salto a la fama, la relación con sus hijos, la relación con sus padres y también con Gustavo Martínez, expareja fallecida en febrero de 2022.

Sin escatimar en drama, las imágenes también muestran los días más difíciles del actor y cantante, a quien se vio realizado musicales con bastón producto de los constantes dolores en su columna y rodillas.

El tráiler también recorre muchos de los momentos icónicos que marcaron la memoria de los argentinos, como la escena previa al reconocido "basta, chicos" y el sonido de fondo de la canción de Pitbull I know you want me.