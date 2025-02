Lauty Gram habló por primera vez del motivo de su separación con la China Suárez: "Hizo un escándalo"

Por eso, en DGO habló en profundidad sobre su carrera y su nueva novia, pero no faltó oportunidad para referirse a su ex: “Fue algo efímero que pasó y la verdad, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, un suceso”.

“Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual, que pasó y que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”, agregó. Cuando Kennys, amigo de Wanda Nara, le preguntó si se arrepentía, sorprendió.

Embed "Lo de La China fue algo efímero, no llegue a sentir tanto" Lauty Gram en #GHElDebate #GranHermano pic.twitter.com/BbnInt4kgY — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 12, 2025

Fue entonces que contestó: “No me arrepiento porque aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara, a saber responder cosas que son incómodas, la verdad que no me arrepiento”.

Por último, detalló los motivos de su separación: “Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la Bresh, simplemente que le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya y yo la mía y podía hacer lo que se me cante. Se enteró de eso la China, hizo un escándalo y subió una historia que decía ‘No voy a confiar más en los hombres’”.

Sin guardarse nada, disparó con todo: “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia para hacerme quedar mal o como un pelotudo y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”. El cantante tiene 23 años y aseguró que “es difícil bancarse todo eso siendo tan chico”.