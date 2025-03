Las autoridades de la Rock & Pop sacaron a Ari Paluch del aire

El repudiable comentario que Ari Paluch dijo en vivo en el pase con el ciclo de Beto Casella, en el que sugirió ponerle burundanga en el vaso a una compañera de trabajo que le parecía “linda” para “darle un besito” , no solo repercutió en redes sociales sino que lo hizo también puertas adentro de la Rock & Pop. Es por ello que las autoridades de la radio le pidieron que se tome unos días. Este miércoles ya no asistió a su programa.

"¿Es tan fácil de conseguir burundanga?", preguntó Paluch, a lo que Casella le respondió que sí. "Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora? Es linda, esa chica. Entonces podemos arreglar, vamo' y vamo', una mañana le ponemos en el vaso con agua", deslizó entre risas el conductor.

"¡No, pero pará! Esto es viuda negra", lo interrumpió su hija, mientras Casella con una sonrisa cómplice solo atinó a decir: "Frenalo vos a tu padre". Mientras Martina le pedía que se "ubicara", Paluch insistió: "¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito, que te da un besito y nada más?". Casella solo respondió con risas, pero la joven lo cortó: "No, no, no. Chau, chau", cerró, mientras subía el volumen de la música.

Ante esto, las autoridades de la radio decidieron que no asista por los próximos días. Además, desde Alpha Media emitieron un comunicado: “Lamentamos profundamente y rechazamos los comentarios realizados por Ari Paluch en la radio FM Rock & Pop del Grupo Alpha en la jornada del 11 de marzo”. La decisión vino acompañada de un pedido de "días libres".

Embed Ari Paluch estuvo 7 años bajo tierra porque lo denunciaron por acoso sexual. Hoy estando al aire CON LA HIJA hizo un chiste sobre drogar a la locutora con burundanga para violarla. pic.twitter.com/BVFFJjZRZh — Marian Herrera (@marianherrrera) March 11, 2025

“Reconocemos la gravedad de la situación y estamos tomando las medidas necesarias. Nos comprometemos a reforzar nuestras políticas internas para mantener un ambiente de trabajo profesional y de respeto”, indicaron.

Por último, se refirieron a la audiencia: “Con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante. Somos un grupo de medios de comunicación donde valoramos el diálogo abierto y el respeto”.