Lali Espósito se defendió ante las críticas por cuestionar las letras de Shakira

Por su parte, Moria fue tajante: “Shakira ya me resulta densa. Shakira basta, ya entendimos que no querés más a Piqué, ¡ya entendimos!", y La One sumó: “¿Qué no va a querer? Está muerta con Piqué”.

Pero fue nuevamente la One quien apuntó contra la colombiana: "Que se deje de joder con Piqué, que lo suelte. Está bien que le resulta Bizarrap, facturar, 'las mujeres no lloran y facturan', y el movimiento de cadera que ya me tiene los huev... al plato. Y no le creo nada. Lógico que le crees esta facturación, más vale, es mega millonaria, qué se yo...".

Lali Espósito Captura de pantalla

Pero en redes sociales atacaron a Lali y ella se defendió vía Twitter: "Pero ¿miren si voy a bardear a una de mis ídolas máximas? ¡Keeee! No sean sonsos amores. Hay que reírse un poco. Besitos”.

Lali Espósito quedó deslumbrada con un guardia de seguridad de su show: "¡Qué guapo!"

La cantante Lali Espósito brindó un show en Tel Aviv, Israel en el marco de una serie de conciertos y sorprendió a muchos fanáticos que la fueron a ver por primera vez. Pero, en este caso, hizo reír al público porque se enamoró de un seguridad del show y lo piropeó.

Lo vio y comenzó a hacer caras al público, pero el joven no se daba vuelta porque estaba de espaldas. Y luego de un gesto de los fanáticos hacia él, se dio cuenta y la saludó con buena onda. “¡Qué guapo que es!”.