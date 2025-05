La partida de Go es la película biográfica coreana que llegó a Netflix: de qué se trata el drama deportivo

The match, una película biográfica deportiva de Corea del Sur fue agregada recientemente al catálogo de Netflix.

The Match (en inglés) es una película biográfica deportiva surcoreana dirigida por Kim Hyung Joo (KUNDO: Age of the Rampant) y escrita por el guionista Yoon Jong Bin (Narco Saints). Los derechos de distribución de la película en Corea del Sur pasaron de Acemaker Movie a Bypoem Studio.