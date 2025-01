La muerte de Jorge Lanata: cómo se dividirán la herencia Elba Marcovecchio y sus hijas

La emotiva despedida de Bárbara Lanata en redes sociales: "Gracias pa por no ser normal"

En diálogo con Telefe, D'Alessandro describió las obras artísticas con las que contaba Lanata. "Tenía un registro muy detallado de sus obras, las disfrutaba. Un día me mostró algo que me llamó la atención: una obra de un pintor muy conocido sobre un manuscrito de Borges. Esa obra la vi cuando no estaba casado con Marcovecchio", expresó.