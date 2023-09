La inesperada revelación del "Polino peruano" sobre Milett Figueroa: "Cometió muchos errores"

En tanto, opinó que la modelo tuvo diferentes errores. "No quiero hablar de Milett. Hay un tema delicado y complicado. Hablar de Milett estaría mal. No tengo nada contra ella, me parece que en su momento cometió errores e intenta limpiar su imagen y me parece perfecto, todos merecemos una segunda oportunidad. No quiero hablar mal de ella ni que me enfrente la prensa peruana", expresó.

"Llama la atención de la prensa. Como actriz no la conocemos, sino como modelo. Participó de un curso de belleza. Está haciendo su carrera", agregó Tafur sobre la trayectoria de la mujer de 31 años.

Por otro lado, aclaró que no es periodista, aunque lo convocan de diferentes programas para manifestarse sobre temas del espectáculo: "Empecé mediáticamente por una persona muy famosa en mi país, aparentemente mi personalidad gustó mucho y me invitaban a programas de espectáculos para opinar de diferentes temas de la farándula. No soy periodista. Tengo una empresa de cejas".