La fuerte autocrítica de Migue Granados tras insultar a una usuaria: "Me desubiqué"

La pelea comenzó porque la usuaria GiDavidswright escribió: “Vi una entrevista a Mallman que le hizo Migue Granados, yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar”, indicó.

Pero lejos de ser comprensivo con la opinión ajena, Granados disparó: “Coincido con lo de vieja. Si me permitís me gustaría agregar resentida, pelotuda y malcogida. Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GiDavidswright/status/1854312141970681867&partner=&hide_thread=false Vi una entrevista a Mallm4nn que le hizo M1gue Granad@s, yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes , otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar. — Gi Davidswright (@GiDavidswright) November 6, 2024

Pero esto no quedó ahí y la mujer contragolpeó: “Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda pero jamás te voy a llegar a los talones. Educate primero, nunca está de más”. El conductor de Olga volvió a contestar: “Pero si no entendés el concepto del podcast cerrá el orto. Los invitados vienen justamente por ese código que no asumís. Para descontracturar, sin obsecuencias”.

Luego de eso, Gi escribió: “Ahora sí lo voy a arrobar, Migue Granados me escribió por privado y estuvimos hablando un rato sobre lo que pasó. Pedir disculpas nos hace bien a nosotros mismos, no somos perfectos y siempre estamos a tiempo de mejorar. Gracias”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/miguegranados/status/1856147910032797918&partner=&hide_thread=false Tuve un mal día, le fui al cuello pobre Gi. Me desubiqué y cobré de lo lindo. Ahora ya veo terminamos amigos… https://t.co/UhxUjPw9UM — Migue Granados (@miguegranados) November 12, 2024

Migue Granados ahora fue autocrítico y aflojó: “Tuve un mal día, le fui al cuello pobre Gi. Me desubiqué y cobré de lo lindo. Ahora ya veo que terminamos amigos”.