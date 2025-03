La elección porteña, sobredimensionada como ordenadora de la política nacional

En efecto, con un breve repaso por los nombres o los roles de quienes estarán compitiendo se toma conciencia de la dimensión que se le está otorgando a una elección que, casi siempre fue considerada muy menor. El hecho no es irracional, aunque no todos tienen las mismas motivaciones y -además- refleja en parte la crisis de representatividad y de proyecto nacional que aqueja a la política vernácula. Desde las negociaciones más arduas y conflictivas hasta los anuncios más ridículos y bizarros muestran una expectativa en el resultado que no está relacionado con decidir quiénes fijan el ABL porteño, o temas importantes como en qué se gasta el enorme presupuesto de la capital de los argentinos o los negociados relacionados con el rubro inmobiliario. Hay algo más.