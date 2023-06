L-Gante detenido: el respaldo de su mamá, representante y amigos

Maxi El Brother , su representante y amigo, pidió a la gente que "no se deje llevar por la televisión". "Analicen, armen su propia opinión" , expresó, en diálogo con C5N .

"Todo está a la vista. Se dice que Elián es un secuestrador, pero él no mató a nadie, no le robó a nadie, solamente estuvo en un lugar donde no tenía que estar. Una persona que se subió voluntariamente a un auto lo está acusando de secuestro", aseguró.

"El video habla por sí solo. La persona se sube, forcejea la manija para subirse. Nadie lo está obligando a punta de pistola, como dice la supuesta víctima", amplió.

Para el representante, se trata de un intento del acusador de obtener dinero. "En las causas anteriores pasa lo mismo. Cuando a él le pidieron un arreglo económico. Él no quiere arreglar con nadie, ¿por qué tiene que arreglar? Le quieren sacar plata", aseguró.

Por su parte, Claudia, mamá de L-Gante, relató que vive la situación "con incertidumbre, esperando una resolución".

"Está bien, está tranquilo, esperando, ansioso", describió, y habló sobre la posibilidad de una marcha para pedir por la libertad de su hijo. "Vamos a ver qué se resuelve", explicó.

De qué acusan a L-Gante

Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, fue indagado por tres hechos: "privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público"; "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma"; y "tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor".

La declaración de L-Gante: "Sólo quería hablar de macho a macho"

En la Unidad Funcional de Instrucción UFI 9 de Moreno-General Rodríguez habló el cantante y en su declaración confirmó que estuvo con el implicado en el auto, pero que conversaron. Considera que no hubo tal amenaza ni armas de por medio.

"Quería hablar de macho a macho", expresó en la declaración que duró una hora y media. Todo se agrava, además, porque en el allanamiento al barrio encontraron 40 gramos de marihuana, él niegan que sean de él.

La palabra del abogado de L-Gante tras la declaración

En tanto, el abogado del cumbiero dejó en claro ante la prensa que los hechos fueron consecuencia de "unos problemas que hubo en la puerta de su casa (de L-Gante)", en los que se produjeron "disparos, de no se sabe quién" y que todo transcurrió "antes" de que el músico llegara al lugar.

Consultado sobre "la privación ilegal de las dos personas que lo denunciaron", el letrado consideró que "es imposible" porque "ambos se subieron solos al auto de L-Gante porque eran conocidos", y que luego "nadie llamó al 911" para alertar sobre esa supuesta situación.

Además aclaró que pedirán una nueva declaración de uno de los denunciantes ante la posibilidad de que en la primera exposición haya estado "coaccionado", al tiempo que planteará ante la Justicia de Garantías, en forma subsidiaria a la excarcelación, la posibilidad de que le otorguen un arresto domiciliario.

L-Gante fue trasladado a la fiscalía pasadas las 5 de esta madrugada desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, donde pasó dos noches detenido. El traslado se realizó en el marco de un amplio operativo de seguridad que incluyó decenas de policías y un vallado rodeó la sede fiscal donde finalmente se llevó a cabo la indagatoria.