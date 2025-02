Julieta Prandi se sinceró y habló de su actuación en Poné a Francella: "No la pasaba bomba"

“Cuando ponés en la tele una programación de humor, en este caso, que tiene que ver con 20, 30 años atrás, tiene una temática y una sociedad que no es la misma. Pasó el tiempo y hay que contextualizarlo en el tiempo que se hizo eso. Es como ahora ponernos a levantar el dedo con Olmedo, Porcel, etc., que por ahí sale en el Canal Volver”, explicó Prandi en El Trece.

Embed "Julieta Prandi":



Porque la actriz reveló que no la pasó del todo bien grabando su sketch en "Pone a Francella".pic.twitter.com/cqnaWKsjch — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 5, 2025

En el sketch puntual, Francella actuaba de papá de Flor Peña, quien tenía de amiga a Prandi. “Quizás en mi experiencia personal yo no la pasaba bomba, era mi primer trabajo, había un montón de situaciones que quizás eran incómodas para mí, no importa cuáles”, agregó.

“Había situaciones que quizás no eran las más cómodas, y era mi primer trabajo, mis primeras grabaciones, muchas horas. Pero también agradecida del trabajo, de las puertas que me abrió y de un montón de cosas que en ese momento me sumaron mucho. Pero no fue tan poco fácil transitarlo”, agregó.

Por último, aseguró que no reniega de eso en la actualidad: “Me abrió puertas a nivel internacional en un montón de países... No me trae feos recuerdos, pero no fue el momento donde yo mejor las pasé”.