Irreconocible: la increíble transformación de Alex Caniggia

A las horas, volvió a la red social y se mostró ya con la mandíbula notablemente contorneada. ¿Querés tener la mandíbula del Emperador?, dijo durante el video, en referencia a Ricardo Fort, a la vez que también le dedicó un mensaje a la estrella de High School Musical: "Para vos, Zac Efron". El actor de Baywatch también fue el epicentro de reiteradas críticas luego de sus paseos por el quirófano.

Qué es la marcación mandibular

La marcación mandibular es un tratamiento que permite remodelar las facciones del rostro mientras mejora el aspecto de la mandíbula de los pacientes. Es una intervención temporal, que consiste en la inyección de ácido hialurónico y puede durar entre 11 y 12 meses según el paciente. Incluso puede extenderse hasta 15.

La insólita explicación de Alex Caniggia para gastarse $10 millones en un viaje

Alex Caniggia estuvo en PH: Podemos Hablar y fue consultado por lo que realizó tras ganar El hotel de los famosos, el cual tenía un premio de 10 millones de pesos. Con pocos detalles, el cantante relató qué hizo después de cobrar el dinero y por qué.

En primer lugar, Alex Caniggia reveló: "Me llevé diez palurris. Ya me los gasté igual, olvidate". Con esto, el hijo del exfutbolista contó que el premio de la competición fue de 10 millones de pesos, pero que ya no le queda nada de esa cifra. "Fui un mes de viaje. Un viaje high. Lago de Como, Holanda, todo", relató el influencer.

Luego, tras ser consultado por qué decidió gastar semejante cantidad de dinero en un viaje, Caniggia explicó: "Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado". Con esto último se refirió a su estadía en El hotel de los famosos, programa conducido por Carolina "Pampita" Ardohain.

Para finalizar, Alexander remarcó: "Fue al toque. La guita va y viene". Así, también afirmó que el viaje fue realizado tras salir del hotel y que el dinero no le importa, ya que en el futuro vendrá más. Algo también llamativo fue su última frase sobre este tema. "Turista, jamás", concluyó Caniggia, en lo que ya no se sabe si es un personaje o realmente su forma de ser.