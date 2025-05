El turismo y los gastos con tarjeta en el exterior disparan el déficit de servicios en abril

Como contrapartida, el único rubro que aportó un saldo positivo fue el de “Servicios empresariales, profesionales y técnicos”, con ingresos netos por USD 239 millones.

ingresos servicios

Aun así, el desequilibrio sigue lejos de los récords de 2017 y 2022, cuando superó los u$s10.000 millones. No es menor que el déficit por turismo haya sido similar al de la temporada de verano, algo atípico para abril.

Este rubro, que concentra buena parte del gasto turístico fuera del país, también incluye compras de bienes y servicios a proveedores del exterior realizadas con tarjetas emitidas en Argentina, incluso si no están asociadas a un viaje.

Según aclaró el Banco Central, los giros al exterior para cancelar los saldos con emisoras de tarjetas internacionales comprenden tanto consumos por viajes como compras no presenciales. De igual modo, los ingresos por esta vía incluyen compras no presenciales realizadas por no residentes a empresas argentinas.

cuenta corriente cambiaria

Cabe destacar, el Banco Central (BCRA) informó que, desde el 14 de abril, las empresas pueden pagar operaciones de comercio exterior en el momento de recibir el servicio, eliminando el plazo de espera de 30 días vigente hasta entonces. La medida forma parte de la Fase III del plan económico, que también estableció el nuevo régimen de flotación cambiaria con bandas.

En cuanto al turismo, el BCRA destacó que el 60% de los gastos en viajes y tarjetas se cubrieron con dólares ahorrados por los usuarios, lo que evitó un mayor desgaste de reservas. "Sin este mecanismo, la salida de divisas habría sido más severa", señalaron fuentes oficiales.

Otro dato clave: hasta abril, el 20% de los ingresos por exportaciones de servicios ingresaban vía mercado de capitales (Programa PIE), sin registrarse en el mercado cambiario. Esto distorsionaba las comparaciones anuales. El decreto 269/24 derogó este sistema, cerrando una puerta alternativa para los exportadores.