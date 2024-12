Inminente abandono de una participante de Gran Hermano: "No voy a aguantar"

Sucede que los jugadores debían votar entre dos opciones, pero la elección no conformó a Sandra y provocó que explote en el confesionario. No solo rompió en llanto, sino que habló sobre la posibilidad de irse del juego.

Embed sandra se quiere ir de la casa por que no tiene cigarrillos, es gravísimo la adiccion que tiene encima gran hermano le habla como si fuera una elección, es una ADICCION#GranHermano #GranHermanoAr pic.twitter.com/1tf5Zh73V4 — alexx (@ttallnsweet) December 24, 2024

La cuestión es que debían votar entre tener asado con vino, guitarra y tres atados de cigarrillos o un sobre especial sorpresa. Los chicos eligieron el segundo, el cual contenía un mazo de cartas.

Esto hizo que Sandra hable con GH y exprese que “no iba a soportar pasar el 24 (Nochebuena) sin cigarrillos”. Y agregó: “Viene el 24 y hace 3 días que no fumo. Lo trato de manejar. Está bien que pueden elegir, pero no tuvieron consideración y no lo voy a poder sostener, además de que hasta la semana que viene no hay posibilidades de hacer alguna prenda”.

“No la quiero seguir pasando así, lamentablemente, y más viniendo el 24”, indicó. ¿Concretará su salida?