Desde el Hospital de Clínicas alertan por la formación de los médicos: aseguran que "priorizan el sueldo sobre la formación"

Juan Carlos Rodríguez, subdirector del establecimiento, advirtió que "hace 12 meses que no hay actualización de los gastos de funcionamiento y que ya tuvieron que "disminuir la cantidad de cirugías programadas un 30%". "Nos pone tristes tener que decirles a los pacientes que no se puede atender acá porque no tenemos los insumos para poder resolver su problema", expresó.

"Tener que decirles a muchos pacientes decirles que no se puede atender acá porque no tenemos la capacidad de los insumos para poder resolver su problema nos pone tristes. Seguimos funcionando, pero cada vez atendemos menos pacientes que no tienen cobertura. Eso, para un médico que se forma para ayudar y para resolver problemas a la gente, no está bueno", añadió.

Por otro lado, Rodríguez planteó que el Clínicas "es una escuela de alta complejidad que forma técnicos, que forma enfermeros, que forma médicos; ¿qué va a pasar con esos médicos en 5 o 10 años que no tengan la formación que uno espera darles?".

"Esperemos que la sociedad entienda y sepa lo que está pasando con el Gobierno y el presupuesto. El hospital depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y el rectorado tiene su comunicación con el Ministerio de Educación, que es el que provee los presupuestos para que esto funcione", señaló.

Además, el subdirector alertó sobre una situación que incide en la formación de los profesionales. "Los médicos que están hace muchos años quieren al hospital y vienen por más que por ahí la remuneración no sea la esperada, pero vemos que los residentes eligen a veces ir a algún lugar privado, donde tienen mejor sueldo, antes que ir a una institución que ese un lugar de excelencia para eso", concluyó.

Médicos, trabajadores y residentes realizan un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas por salarios y fondos para funcionamiento

Los médicos, docentes, trabajadores y residentes del Hospital de Clínicas convocaron a un abrazo simbólico este jueves para alertar sobre la crítica situación que atraviesan los hospitales universitarios por la falta de presupuesto, sumado a la pérdida del 40% poder adquisitivo del salario.

La convocatoria se realiza en el marco de una nueva marcha universitaria de las universidades públicas en busca de apoyo a la ley de financiamiento. Comenzó a las 10 partiendo de la entrada de Av. Córdoba y culminará a las 11 sobre la explanada de la calle Paraguay.

Los hospitales universitarios atraviesan una grave crisis presupuestaria, lo que pone en peligro el normal funcionamiento de las instituciones, que no solo se dedican atender pacientes, sino que también educan a futuras generaciones de médicos y funcionan 39 residencias.

Allí desarrollan sus tareas más de 3.000 trabajadores, entre profesionales de la salud que atienden a una gran cantidad de pacientes diarios que no encuentran respuesta en otras instituciones del sistema de salud y quienes realizan tareas administrativas y de mantenimiento.